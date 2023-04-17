Мессі повернеться до "Барселони" — президент клубу

Очікується гучне повернення

Президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив про повернення до клубу суперзірки світового футболу Ліонеля Мессі, який близький до прощання зі своєю нинішньою командою "ПСЖ".

Про це можна почути на опублікованому відео Carrusel Deportivo. Уболівальник каталонської команди запитав про це функціонера, на що отримав ствердну відповідь "так".

Нещодавно стало відомо, що Мессі та "ПСЖ" не можуть домовитися про продовження контракту, який закінчується влітку 2023 року.

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Зазначалося, що хоча останніми тижнями переговори не зірвалися, з обох боків шансів на досягнення домовленості дедалі менше.

Також стверджувалося, що нападник ніколи не приховував того, що не почувається щасливим у Парижі, тоді як повернення до "Барселони" його цілком би влаштувало.

При цьому "Барселона" нібито впевнена в можливості повернути свою легенду, незважаючи на непросту фінансову ситуацію, хоча ще не зробила пропозиції футболісту. Мессі перейшов до "ПСЖ" влітку 2021 року після 18 років перебування в каталонському клубі.

Раніше повідомлялося, що аргентинський форвард хоче стати гравцем "Інтер Майамі", одним із власників якого є Девід Бекхем. Крім того, медіа спекулювали, що гравця кличе до Саудівської Аравії місцевий "Аль-Хілаль", який готовий заплатити йому 300 млн доларів.