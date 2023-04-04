Легенда повернеться в "Барселону"? Мессі близький до прощання з "ПСЖ"

Аргентинець може залишити клуб через два роки після переходу

Суперзірка світового футболу Ліонель Мессі близький до того, щоб піти з "ПСЖ" на тлі чуток про небажання продовжувати контракт.

Як повідомляє L`Equipe, останні кілька тижнів переговори не зірвалися повністю, але з обох сторін шансів на досягнення угоди стає все менше.

За даними джерела, французька сторона пропонує 35-річному аргентинцю зменшити його зарплату, оскільки клуб потребує скорочення витрат через фінансовий фейр-плей.

"ПСЖ" – "Ліон" 0:1. Відео голу та огляд матчу

Зазначається, що форвард ніколи не приховував того, що нещасливий в Парижі, а повернення до "Барселони" повністю влаштувало б семиразового володаря "Золотого м’яча".

Згідно з інформацією видання, каталонський клуб упевнений у можливості повернення своєї легенди, незважаючи на складну фінансову ситуацію, хоча ще не робив пропозиції Мессі. Нападник пішов у "ПСЖ" влітку 2021 року після 18-річного перебування в "Барселоні".

Повідомлялося, що легендарний аргентинець хоче стати гравцем "Інтер Майамі", яким володіє Девід Бекхем. Також у ЗМІ з’явилася інформація, що Мессі звуть до Саудівської Аравії, де місцевий "Аль-Хілаль" пропонує йому 300 млн доларів.