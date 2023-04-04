Легенда вернется в "Барселону"? Месси близок к уходу из "ПСЖ"

Аргентинец может покинуть клуб спустя два года после перехода

Суперзвезда мирового футбола Лионель Месси близок к расставанию с "ПСЖ" на фоне слухов о нежелании продлевать контракт.

Как сообщает L`Equipe, в последние несколько недель переговоры не сорвались полностью, но с обеих сторон шансов на достижение соглашения становится все меньше.

По данным источника, французская сторона предлагает 35-летнему аргентинцу уменьшить его зарплату, поскольку клуб нуждается в сокращении расходов из-за финансового фэйр-плей.

"ПСЖ" - "Лион" 0:1. Видео гола и обзор матча

Отмечается, что форвард никогда не скрывал того, что несчастлив в Париже, а возвращение в "Барселону" полностью устроило бы семикратного обладателя "Золотого мяча".

Согласно информации издания, каталонский клуб уверен в возможности возвращения своей легенды, несмотря на сложную финансовую ситуацию, хотя еще не делал предложения Месси. Нападающий ушел в "ПСЖ" летом 2021 года после 18-летнего пребывания в "Барселоне".

Сообщалось, что легендарный аргентинец хочет стать игроком "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм. Также в СМИ появилась информация, что Месси зовут в Саудовскую Аравию, где местный "Аль-Хилаль" предлагает ему 300 млн долларов.