Месси вернется в "Барселону" - президент клуба

Ожидается громкое возвращение

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил о возвращении в клуб суперзвезды мирового футбола Лионеля Месси, который близок к уходу из своей нынешней команды "ПСЖ".

Об этом можно услышать на опубликованном видео Carrusel Deportivo. Болельщик каталонской команды спросил об этом функционера, на что получил утвердительный ответ "да".

Недавно стало известно, что Месси и "ПСЖ" не могут договориться о продлении контракта, который заканчивается летом 2023 года.

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Отмечалось, что хотя в последние недели переговоры не сорвались, с обеих сторон шансов на достижение договоренности становится все меньше.

Также утверждалось, что нападающий никогда не скрывал того, что не чувствует себя счастливым в Париже, тогда как возвращение в "Барселону" его полностью бы устроило.

При этом "Барселона" якобы уверена в возможности вернуть свою легенду, несмотря на непростую финансовую ситуацию, пусть еще и не сделала предложения футболисту. Месси перешел в "ПСЖ" летом 2021 года после 18 лет пребывания в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард хочет стать игроком "Интер Майами", одним из собственников которого является Дэвид Бекхэм. Кроме того, медиа спекулировали, что игрока зовет в Саудовскую Аравию местный "Аль-Хилаль", который готов заплатить ему 300 млн долларов.