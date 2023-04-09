Превзошел Роналду: Месси установил рекорд по голам в Европе за клубы (видео)

Клубный бастион португальца пал

Суперзвезда мирового футбола Лионель Месси установил рекорд по голам в Европе на клубном уровне, чем опередил своего извечного конкурента Криштиану Роналду, который удерживает рекорд по количеству матчей за национальные сборные.

Как сообщает Sportskeeda, нападающий "ПСЖ" забил на 26-й минуте матча французской Лиги 1 против "Ниццы" и открыл счет. Теперь аргентинец забил 702 гола в пяти ведущих европейских лигах, что на один больше, чем у португальца.

Гол Месси в ворота "Ниццы"

35-летний Месси забил 672 мяча в 778 матчах за время карьеры в "Барселоне". В парижском клубе ему удалось отличиться 30 голами в 68 поединках.

Стоит отметить, что сейчас 38-летний Роналду не выступает в Европе, а защищает цвета "Аль-Насра" из Саудовской Аравии. С момента своего дебюта за команду в 2023 году он забил 11 голов.

В рамках 30 тура французской Лиги 1 "ПСЖ" обыграл на выезде "Ниццу" со счетом 2:0. После гола Месси гости удвоили свой перевес на 76-й минуте благодаря экс-одноклубнику Роналду по "Реалу" Серхио Рамосу. Парижская команда лидирует с отрывом в шесть очков от второго в таблице "Ланса".

"Ницца" - "ПСЖ". Видео голов матча и обзор

Недавно сообщалось, что аргентинский нападающий близок к уходу из "ПСЖ" летом 2023 года и может вернуться в "Барселону".

Также появилась информация , что Месси хочет перейти в "Интер Майами", собственником которого является Дэвид Бекхэм. По данным медиа, форварда также хотят видеть в Саудовскую Аравию, чей "Аль-Хилаль" готов платить ему 300 млн долларов.