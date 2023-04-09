Перевершив Роналду: Мессі встановив рекорд за голами в європейських клубах (відео)

Клубний бастіон португальця упав

Суперзірка світового футболу Ліонель Мессі встановив рекорд за голами в Європі на клубному рівні, чим випередив свого споконвічного конкурента Кріштіану Роналду, який втримує рекорд за кількістю матчів за національні збірні.

Як повідомляє Sportskeeda, нападник "ПСЖ" забив на 26-й хвилині матчу французької Ліги 1 проти "Ніцци" та відкрив рахунок. Тепер аргентинець забив 702 голи в п’яти провідних європейських лігах, що на один більше, ніж у португальця.

Гол Мессі у ворота "Ніцци"

35-річний Мессі забив 672 м’ячі в 778 матчах за час кар’єри в "Барселоні". В паризькому клубі йому вдалося відзначитись 30 голами в 68 поєдинках.

Варто зазначити, що зараз 38-річний Роналду не виступає в Європі, а захищає кольори "Аль-Насра" із Саудівської Аравії. З моменту свого дебюту за команду в 2023 році він забив 11 голів.

В рамках 30 туру французької Ліги 1 "ПСЖ" обіграв на виїзді "Ніццу" з рахунком 2:0. Після голу Мессі гості подвоїли свою перевагу на 76-й хвилині завдяки ексодноклубнику Роналду по "Реалу" Серхіо Рамосу. Паризька команда лідирує з відривом у шість очок від другого в таблиці "Лансу".

"Ніцца" — "ПСЖ". Відео голів матчу та огляд

Нещодавно повідомлялося, що аргентинський нападник близький до прощання з "ПСЖ" влітку 2023 року та може повернутися до "Барселони".

Також з’явилася інформація, що Мессі хоче перейти в "Інтер Майамі", власником якого є Девід Бекхем. За даними медіа, форварда також хочуть бачити в Саудівській Аравії, чий "Аль-Хілаль" готовий платити йому 300 млн доларів.