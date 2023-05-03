"ПСЖ" отстранил Месси от футбола

Аргентинец получил наказание

За поездку после проигранного матча французской Лиги 1 против "Лорьяна" в Саудовскую Аравию, куда его зовут продолжить карьеру, "ПСЖ" на две недели отстранил своего звездного футболиста Лионеля Месси.

Об этом сообщает RMC Sport. В течение данного срока нападающему запрещено участвовать в матчах, тренировках и получать зарплату.

По информации источника, футболист сборной Аргентины улетел в Саудовскую Аравию без разрешения парижского клуба. Наказание вступает в силу немедленно.

"ПСЖ" - "Лорьян" 1:3. Видео голов и обзор матча

Отмечается, что Месси находится в Саудовской Аравии в рамках своего контракта посла по туризму этой страны стоимостью около 30 млн евро в год.

Недавно появились данные, что звездный игрок близок к уходу из французского клуба.

Вместе с тем, президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил о том, что Месси вернется в каталонскую команду.

Ранее СМИ узнали, что аргентинский футболист хочет перейти в "Интер Майами". Одним из его владельцев является Дэвид Бекхэм.