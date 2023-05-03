"ПСЖ" отстранил Месси от футбола
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Аргентинец получил наказание
За поездку после проигранного матча французской Лиги 1 против "Лорьяна" в Саудовскую Аравию, куда его зовут продолжить карьеру, "ПСЖ" на две недели отстранил своего звездного футболиста Лионеля Месси.
Об этом сообщает RMC Sport. В течение данного срока нападающему запрещено участвовать в матчах, тренировках и получать зарплату.
По информации источника, футболист сборной Аргентины улетел в Саудовскую Аравию без разрешения парижского клуба. Наказание вступает в силу немедленно.
Отмечается, что Месси находится в Саудовской Аравии в рамках своего контракта посла по туризму этой страны стоимостью около 30 млн евро в год.
Недавно появились данные, что звездный игрок близок к уходу из французского клуба.
Вместе с тем, президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил о том, что Месси вернется в каталонскую команду.
Ранее СМИ узнали, что аргентинский футболист хочет перейти в "Интер Майами". Одним из его владельцев является Дэвид Бекхэм.