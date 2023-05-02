"Ляпас жінкам по всьому світу": у ФІФА поскаржилися на низький попит ЧС-2023

Телетранслятори не хочуть платити великі гроші за жіночий чемпіонат світу з футболу

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно розкритикував мовників з великих країн Європи, які запропонували в десятки та сотні разів менше грошей за показ ЧС-2023 серед жінок у порівнянні з чоловічим Мундіалем у Катарі, який пройшов у 2022 році.

Інфантіно назвав це "ляпасом" гравцям і "жінкам по всьому світу". Про це повідомляє BBC. Джанні пригрозив не транслювати чемпіонат світу-2023 у Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині та Франції. Мовники пропонували ФІФА від 1 до 10 млн доларів за право транслювати жіночий ЧС-2023, хоча за аналогічні права за ЧС-2022 вони давали від 100 до 200 млн доларів.

"Якщо пропозиції, як і раніше, будуть несправедливими, ми будемо змушені не транслювати чемпіонат світу з футболу серед жінок у європейських країнах "великої п’ятірки", — заявив Інфантіно на засіданні Світової організації торгівлі в Женеві.

Жіночий чемпіонат світу пройде з 20 липня по 20 серпня в Австралії та Новій Зеландії. У Європі ігри починаються з 01:00 до 12:00, що знижує інтерес до турніру. Додамо, за даними ФІФА, у 2019 році жіночий ЧС переглянули 1,12 мільярда людей, при цьому майже половина загальної кількості переглядів припала на Європу. До речі, ФІФА збільшив призовий фонд турніру для жінок до 152 мільйонів доларів.

Нагадаємо, перемогу на ЧС-2022 відсвяткувала збірна Аргентини. Примітно, що лідер команди Ліонель Мессі святкував тріумф із фальшивим кубком.