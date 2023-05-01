Колишній футболіст збірної України забив у Польщі неймовірний гол із центру поля (відео)

Петров забив перший м’яч у сезоні

Ексфутболіст збірної України Кирило Петров відзначився фантастичним голом у польській лізі за місцеву "Корону". Раніше гравець англійського "Вест Хема" Пабло Форнальс забив рідкісним "ударом скорпіона" в поєдинку англійської Прем’єр-ліги проти "Борнмута".

Як повідомляє "Телеграф", українець відзначився в матчі 30-го туру першості, де його клуб відвідав "Сталь Мелець". Захисник забив перший м’яч в чемпіонаті цього сезону.

На 9-й хвилині Петров скористався втратою снаряда господарями поля в центрі поля, після чого одразу ж пробив у чужі ворота, які залишив голкіпер Бартош Мрозек.

Втім, це не допомогло "Короні", яка пропустила одразу два голи і поступилася з рахунком 1:2. Водночас, Петрова визнали одним із кращих гравців матчу - він отримав 7.1 бала.

Захисник виступав в Україні за "Динамо", де розпочинав кар’єру, "Кривбас", "Говерлу", "Арсенал" Київ, "Олімпік" Донецьк та "Колос". Також він грав за азербайджанський "Нефтчі".

Нещодавно гравець "Расінга" (Аргентина) Матіас Рохас забив фантастичний гол з 66 метрів у поєдинку Кубка Лібертадорес.

Перед цим футболіст "Боруссії" Дортмунд Юліан Брандт відзначився унікальним голом спиною в грі німецької Бундесліги проти "Хоффенхайму".