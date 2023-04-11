Воротар переплутав м’яч із позначкою для пенальті та привіз гол (відео)

Кумедний момент відбувся у чемпіонаті Швеції

Днями у Швеції відбувся футбольний матч між "Хекеном" і "Хаммарбю", в якому воротар останніх припустився безглуздої помилки в самому дебюті поєдинку. Раніше "Телеграф" повідомляв про ганебне рішення рефері в Італії.

У поєдинку другого туру "Хекен" здобув впевнену перемогу над "Хаммарбю" (3:1), а рахунок у матчі було відкрито завдяки дивним діям голкіпера гостей Олівера Довіна. 20-річний страж воріт вмить став знаменитістю в мережі, а його пропущений гол, напевно, входитиме до збірки найкумедніших голів в історії гри. Повний відеоогляд зустрічі доступний на YouTube-каналі G3 Fotboll.

На п’ятій хвилині зустрічі Довін отримав пас від свого захисника. Кіпер настільки був упевнений у своїй техніці, що навіть не дивився на м’яч. Якоїсь миті він переплутав круглого з 11-метровою позначкою, а коли усвідомив це, вже було пізно — Бені Траоре вбив "снаряд" у порожні ворота.

До речі, Траоре у цій зустрічі відзначився хет-триком. За "Хаммарбю" голом відзначився Тесфальдет Текі.

Повний відеоогляд матчу "Хекен" — "Хаммарбю":

Раніше повідомлялося, що футболіст "Шахтаря" схопив суперника за пах під час матчу.

Нагадаємо, у матчі Кубка Лібертадорес був забитий гол із 66 метрів.