Вратарь перепутал мяч с отметкой для пенальти и привез гол (видео)

Забавный момент произошел в чемпионате Швеции

На днях в Швеции состоялся футбольный матч между "Хэкеном" и "Хаммарбю", в котором вратарь последних допустил нелепую ошибку в самом дебюте поединка. Ранее "Телеграф" сообщал о позорном решении рефери в Италии.

В поединке второго тура "Хэкен" добыл уверенную победу над "Хаммарбю" (3:1), а счет в матче был открыт благодаря странным действиям голкипера гостей Оливера Довина. 20-летний страж ворот вмиг стал знаменитостью в сети, а его пропущенный гол наверняка будет входить в подборки самых забавных голов в истории игры. Полный видеообзор встречи доступен на YouTube-канале G3 Fotboll.

На пятой минуте встречи Довин получил пас от своего защитника. Кипер настолько был уверен в своей технике, что даже не смотрел на мяч. В какой-то момент он перепутал круглого с 11-метровой отметкой, а когда осознал это, уже было поздно — Бени Траоре вколотил "снаряд" в пустые ворота.

К слову, Траоре в этой встрече отметился хет-триком. За "Хаммарбю" голом отметился Тесфальдет Теки.

Полный видеообзор матча "Хэкен" — "Хаммарбю":

Ранее сообщалось, что футболист "Шахтера" схватил соперника за пах во время матча.

Напомним, в матче Кубка Либертадорес был забит гол с 66 метров.