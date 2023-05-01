Бывший футболист сборной Украины забил в Польше невероятный гол с центра поля (видео)

Петров забил первый мяч в сезоне

Экс-футболист сборной Украины Кирилл Петров отметился фантастическим голом в польской лиге за местную "Корону". Ранее игрок английского "Вест Хэма" Пабло Форнальс забил редчайшим "ударом скорпиона" в поединке английской Премьер-лиги против "Борнмута".

Как сообщает "Телеграф", украинец отличился в матче 30-го тура первенства, где его клуб навестил "Сталь Мелец". Защитник забил первый мяч в чемпионате нынешнего сезона.

На 9-й минуте Петров воспользовался потерей снаряда хозяевами поля в центре поля, после чего сразу же пробил в чужие ворота, которые оставил голкипер Бартош Мрозек.

Впрочем, это не помогло "Короне", которая пропустила сразу два гола и уступила со счетом 1:2. Вместе с тем, Петров признан одним из лучших игроков матча, получив 7.1 балла.

Защитник выступал в Украине за "Динамо", где начинал карьеру, "Кривбасс", "Говерлу", "Арсенал" Киев, "Олимпик" Донецк и "Колос". Также он играл за азербайджанский "Нефтчи".

Не так давно игрок "Расинга" (Аргентина) Матиас Рохас забил фантастический гол с 66 метров в поединке Кубка Либертадорес.

Перед этим футболист "Боруссии" Дортмунд Юлиан Брандт отличился уникальным голом спиной в игре немецкой Бундеслиги против "Хоффенхайма".