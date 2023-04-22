"Динамо" и "Шахтер" обменялись голами-красавцами в дерби (видео)

Бело-синие дали бой Горнякам в украинском "Эль-Класико"

В субботу, 22 апреля, киевское "Динамо" сыграло с донецким "Шахтером" в рамках центрального матча 22-го тура чемпионата Украины по футболу.

Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги (УПЛ) на своем официальном сайте.

Бело-синие бодро начали поединок, однако уже на 12-й минуте пропустили "необязательный" гол. Тарас Степаненко решился на удар с 35 метров и не прогадал, Нещерет "нырнул" за мячом, однако допустил обидный ляп, что привело к голу. "Динамовцы" атаковали больше и под занавес тайма могли забить. Кроме того, в одной из атак Бело-синих Ракицкий сыграл рукой в своей штрафной, однако рефери Виталий Романов не увидел пенальти в данном эпизоде.

Во втором тайме киевляне действовали активнее, но остроты у ворот Трубина практически не возникало. Тем не менее на 82 минуте Бело-синие отыгрались благодаря точному выстрелу Александра Андриевского со штрафного.

"Динамо" Киев – "Шахтер" — 1:1

Голы: Андриевский, 82 – Степаненко, 12

Предупреждения: Бенито, 89 – Джурасек, 29, Ракицкий, 37, Бондаренко, 55, Назарина, 86, Михайличенко, 87

"Динамо" Киев: Нещерет – Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик – Андриевский, Сидорчук – Волошин, Буяльский, Бенито – Ванат.

"Шахтер": Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 60), Бондарь, Конопля – Степаненко – Судаков, Джурасек (Назарина, 61), Бондаренко, Гочолеишвили – Траоре.

Статистика матча Динамо - Шахтер

Этот результат оставляет "Шахтер" (53 очка) на первом месте в турнирной таблице УПЛ, а "Динамо" (41), похоже, будет бороться за попадание в топ-3 с "Зарей" (46) и "Днепром-1" (45).

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Со всеми результатами и видеообзорами матчей 22-го тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте. Напомним, в первом круге первенства Украины Горняки нанесли Бело-Синим поражение со счетом 3:1.