Игрок "Динамо", чья бывшая девушка ушла к футболисту "Шахтера", завел роман с участницей конкурса Мисс Украина (фото)

Футболист киевского клуба начал новые отношения

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, чья бывшая девушка Дарья Савина ушла к защитнику "Шахтера" Валерию Бондарю, начал встречаться с участницей конкурса красоты Мариной Литвин.

Игрок киевской команды поделился в Instagram совместной фотографией с девушкой, где они целуются. В подписи к снимку он поставил недвусмысленный знак сердца.

Уроженка Запорожской области работает моделью и в 2021 году участвовала в конкурсе "Miss Earth Ukraine 2021", во время которого победила в номинации "Мисс Земля".

В текущем сезоне Супряга не провел ни одного официального поединка за "Динамо" вследствие серьезного повреждения.

В декабре нападающий вошел в список номинантов худшего футболиста Италии по итогам 2022 года — "Золотая урна". В составе местной "Сампдории" игрок сыграл лишь один матч, а именно — 64 минуты, после чего вернулся в киевский клуб.

Ранее стало известно, что экс-полузащитник "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев женился. Его новую избранницу зовут Валерия — как раз она и рассекретила информацию о свадьбе, опубликовав совместное фото, где она в белом платье. Кроме того, девушка изменила описание профиля в Instagram, где она уже Валерия Гусева.