Украинский форвард претендент на "Золотую урну": кто опозорился в Италии

Владислав Супряга так и не смог заиграть в Серии А

Есть в итальянском футболе традиция — отмечать худшего футболиста по итогам года. И премию даже придумали для такого антигероя — "Золотая урна" называется. Худшего выбирают в то время, когда лучшие играют на чемпионате мира.

В 2022 году в список номинантов попал украинский нападающий Владислав Супряга. На вторую половину сезона- 2021/22 форварда в аренду взяла "Сампдория". Но на поле он вышел всего в одном матче и отыграл 64 минуты. Потом вернулся в киевское "Динамо" и за всю осень провел на поле в УПЛ всего 66 минут. А ведь в 2019 году Владислав Супряга стал чемпионом мира в возрасте до 20 лет.

Другие кандидаты на "Золотую урну" – Жереми Бога ("Аталанта"), Аарон Рэмзи и Артур (оба выступали за "Ювентус"), Нани ("Венеция"), Фелипе Кайседо ("Дженоа"/"Интер"), Александр Кокорин ("Фиорентина"), Никола Максимович ("Дженоа"), Кшиштоф Пьонтек ("Фиорентина"/"Салернитана"), Йонуц Раду ("Интер"/"Кремонезе").

Ранее мы писали, что главу Ассоциации футбола Украины Андрея Павелко арестовали. Но потом выпустили под залог в 10 млн гривен. Против него возбуждено десять уголовных дел.