Гравець "Динамо", чия колишня дівчина пішла до футболіста "Шахтаря", завів роман із учасницею конкурсу "Міс Україна" (фото)

Футболіст київського клубу розпочав нові стосунки

Нападник "Динамо" Владислав Супряга, чия колишня дівчина Дар’я Савіна пішла до захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря, почав зустрічатися з учасницею конкурсу краси Мариною Литвин.

Гравець київської команди поділився в Instagram спільною фотографією із дівчиною, де вони цілуються. В підписі до знімку він поставив недвозначний знак серця.

Уродженка Запорізької області працює моделлю та в 2021 році брала участь в конкурсі "Miss Earth Ukraine 2021", під час якого перемогла в номінації "Міс Земля".

Цього сезону Супряга не провів жодного офіційного поєдинку за "Динамо" внаслідок серйозного пошкодження.

У грудні нападник увійшов до списку номінантів найгіршого футболіста Італії за підсумками 2022 року — "Золота урна". В складі місцевої "Сампдорії" гравець зіграв лише один матч, а саме 64 хвилини, після чого повернувся до київського клубу.

Раніше стало відомо, що експівзахисник "Динамо" та збірної України Олег Гусєв одружився. Його нову обраницю звуть Валерія — саме вона й розсекретила інформацію про весілля, опублікувавши спільне фото, де вона в білій сукні. Крім того, дівчина змінила опис профілю в Instagram, де вона вже Валерія Гусєва.