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Гравець "Динамо", чия колишня дівчина пішла до футболіста "Шахтаря", завів роман із учасницею конкурсу "Міс Україна" (фото)

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Андрій Синявський Андрій Синявський
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Супряга не провів жодного офіційного матчу за "Динамо" в сезоні
Супряга не провів жодного офіційного матчу за "Динамо" в сезоні. Фото ФК Динамо (Київ)

Футболіст київського клубу розпочав нові стосунки

Нападник "Динамо" Владислав Супряга, чия колишня дівчина Дар’я Савіна пішла до захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря, почав зустрічатися з учасницею конкурсу краси Мариною Литвин.

Гравець київської команди поділився в Instagram спільною фотографією із дівчиною, де вони цілуються. В підписі до знімку він поставив недвозначний знак серця.

Уродженка Запорізької області працює моделлю та в 2021 році брала участь в конкурсі "Miss Earth Ukraine 2021", під час якого перемогла в номінації "Міс Земля".

Цього сезону Супряга не провів жодного офіційного поєдинку за "Динамо" внаслідок серйозного пошкодження.

У грудні нападник увійшов до списку номінантів найгіршого футболіста Італії за підсумками 2022 року — "Золота урна". В складі місцевої "Сампдорії" гравець зіграв лише один матч, а саме 64 хвилини, після чого повернувся до київського клубу.

Раніше стало відомо, що експівзахисник "Динамо" та збірної України Олег Гусєв одружився. Його нову обраницю звуть Валерія — саме вона й розсекретила інформацію про весілля, опублікувавши спільне фото, де вона в білій сукні. Крім того, дівчина змінила опис профілю в Instagram, де вона вже Валерія Гусєва.

Теги:
#Футбол #киев #Роман #Відносини #Владислав Супряга