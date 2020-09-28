Бывшая девушка Супряги посетила Динамо перед матчем с Гентом

Завтра киевское Динамо сыграет ответный матч Лиги чемпионов против бельгийского Гента. Начало встречи в 22:00.
До недавних пор пара Супряга и Савина считались одной из самых красивых пар в украинском футболе. Но этим летом пара рассталась и вскоре Дарья предстала в роли девушки футболиста Шахтера Валерия Бондаря.
Сегодня же Дарья Савина в роли журналистки одной из спортивных передач "Футбольный формат" посетила базу Динамо и успела задать вопрос наставнику киевлян Мирче Луческу.
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Сьогодні о 18:15 мій дебютний сюжет на @espreso.tv Зустріч @kaagent та багато чого іншого @foot.format @o.yashchuk_tv
Напомним, первая игра закончилась победой киевлян со счетом 2:1.