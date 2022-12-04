Український форвард претендент на "Золоту урну": хто зганьбився в Італії

Владислав Супряга так і не зміг заграти у Серії А

Є в італійському футболі традиція відзначати найгіршого футболіста за підсумками року. І премію навіть вигадали для такого антигероя — "Золота урна" називається. Найгіршого обирають у той час, коли найкращі грають на чемпіонаті світу.

2022 року до списку номінантів потрапив український нападник Владислав Супряга. На другу половину сезону-2021/22 форварда в оренду взяла "Сампдорія". Але на полі він вийшов лише в одному матчі і відіграв 64 хвилини. Потім повернувся до київського "Динамо" і за всю осінь провів на полі в УПЛ лише 66 хвилин. Цікаво, що у 2019 році Владислав Супряга став чемпіоном світу у віці до 20 років.

Інші кандидати на "Золоту урну" – Жеремі Бога ("Аталанта"), Аарон Ремзі та Артур (обидва виступали за "Ювентус"), Нані ("Венеція"), Феліпе Кайседо ("Дженоа"/"Інтер"), Олександр Кокорін ("Фіорентина"), Нікола Максимович ("Дженоа"), Кшиштоф Пьонтек ("Фіорентина"/"Салернітана"), Йонуц Раду ("Інтер"/"Кремонезе").

Раніше ми писали, що голову Асоціації футболу України Андрія Павелка заарештували. Але потім випустили під заставу 10 млн гривень. Проти нього порушено десять кримінальних справ.