Чемпионат Украины по футболу, 22 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В 22-м туре встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер"

В пятницу, 21 апреля, матчем "Колос" — "Заря" стартует 22-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. В прошлом туре главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб угодил в скандал, накричав на судью.

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном поединке тура встретятся "Динамо" и "Шахтер".

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 22 тура УПЛ

21 апреля, пятница

15:00 "Колос" — "Заря" — setantasports.com, YouTube

22 апреля, суббота

13:00 "Ворскла" — "Металлист" — setantasports.com

15:00 "Верес" — "Минай" — setantasports.com

17:00 "Динамо" — "Шахтер" — 2+2, YouTube

23 апреля, воскресенье

13:00 "Львов" — "Металлист 1925" — setantasports.com, Setanta Sports Ukraine +

15:00 "Кривбасс" — "Черноморец" — setantasports.com, Setanta Sports Ukraine +, YouTube

24 апреля, понедельник

13:00 "Днепр-1" — "Рух" — "Униан ТВ", YouTube

15:00 "Александрия" — "Ингулец" — setantasports.com, Setanta Sports Ukraine +

Турнирная таблица УПЛ по итогам 21 тура

С результатами и видеообзорами матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что игрок "Шахтера" получил тяжелую травму.