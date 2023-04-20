Чемпионат Украины по футболу, 22 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В 22-м туре встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер"
В пятницу, 21 апреля, матчем "Колос" — "Заря" стартует 22-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. В прошлом туре главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб угодил в скандал, накричав на судью.
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном поединке тура встретятся "Динамо" и "Шахтер".
Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 22 тура УПЛ
21 апреля, пятница
15:00 "Колос" — "Заря" — setantasports.com, YouTube
22 апреля, суббота
13:00 "Ворскла" — "Металлист" — setantasports.com
15:00 "Верес" — "Минай" — setantasports.com
17:00 "Динамо" — "Шахтер" — 2+2, YouTube
23 апреля, воскресенье
13:00 "Львов" — "Металлист 1925" — setantasports.com, Setanta Sports Ukraine +
15:00 "Кривбасс" — "Черноморец" — setantasports.com, Setanta Sports Ukraine +, YouTube
24 апреля, понедельник
13:00 "Днепр-1" — "Рух" — "Униан ТВ", YouTube
15:00 "Александрия" — "Ингулец" — setantasports.com, Setanta Sports Ukraine +
С результатами и видеообзорами матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.
Ранее сообщалось, что игрок "Шахтера" получил тяжелую травму.