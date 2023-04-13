Чемпионат Украины по футболу, 21 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Тур продлится три дня и завершится на Пасху

В пятницу, 14 апреля, матчем "Минай" – "Кривбасс" стартует 21 тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. Ранее главный тренер "Динамо" Мирча Луческу развеял слухи о своем уходе из клуба.

С расписанием всех матчей 21-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном поединке тура встретятся "Заря" и "Днепр-1". Лидер первенства "Шахтер" сыграет в воскресенье против "Львова", а киевское "Динамо" проведет встречу с "Рухом".

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 21 тура УПЛ

Пятница, 14 апреля

13:00. "Минай" – "Кривбасс"

14:00. "Ингулец" – "Колос"

15:00. "Рух" – "Динамо"

Суббота, 15 апреля

13:00. "Металлист" – "Верес"

15:00. "Заря" – "Днепр-1"

15:00. "Металлист 1925" – "Александрия"

Воскресенье, 16 апреля

14:00. "Шахтер" – "Львов"

15:00. "Черноморец" – "Ворскла"

Турнирная таблица УПЛ по итогам 20 тура

С результатами и видеообзорами матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, в Первой лиге футболист толкнул девушку-арбитра. В итоге игрока сначала уволил клуб, а затем и отстранили на полгода.