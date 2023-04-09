Луческу может лечь под нож: тренер Динамо не собирается уходить

Румынский специалист испытывает проблемы со здоровьем

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, который попал в список лучших тренеров в истории футбола среди тех, кто не выигрывал Лигу чемпионов, заявил, что не намерен уходить, хотя ему может понадобиться операция.

В комментарии Orange Sport румынский специалист признался, что у него развился артроз тазобедренного сустава продолжительных поездок в автобусе, когда клуб выступал в еврокубках. По его словам, в то время он работал 7-8 часов.

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Наставник "Динамо" отметил, что пока сможет — будет работать, но в противном случае ему придется перенести хирургическое вмешательство.

"Если я могу сделать эту операцию здесь и остаться, то останусь с командой. Не собираюсь уходить из футбола", — признался Луческу.

В октябре 2022 года появилась информация, что румынский специалист сообщил лидерам Динамо о своем уходе, но спустя неделю передумал.

Накануне в 20-м туре украинской Премьер-лиги "Динамо" победило "Минай" дома со счетом 2:0 благодаря голам Царенко и Ваната.