Луческу може лягти під ніж: тренер Динамо не збирається йти

Румунський фахівець має проблеми зі здоров’ям

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу, який потрапив до списку найкращих тренерів в історії футболу серед тих, хто не вигравав Лігу чемпіонів, заявив, що не має наміру йти, хоча йому може знадобитися операція.

В коментарі Orange Sport румунський фахівець зізнався, що в нього розвинувся артроз кульшового суглоба внаслідок тривалих поїздок в автобусі, коли клуб виступав у єврокубках. За його словами, на той час він працював 7-8 годин.

"Динамо" — "Минай". Дивитися відео голів та огляд матчу

Наставник "Динамо" зазначив, що поки зможе — працюватиме, але в іншому випадку йому доведеться перенести хірургічне втручання.

"Якщо я можу зробити цю операцію тут і залишитися, то залишусь із командою. Не збираюся йти з футболу", — зізнався Луческу.

У жовтні 2022 року з’явилася інформація, що румунський фахівець повідомив лідерів "Динамо", що йде, але через тиждень передумав.

Напередодні у 20-му турі української Прем’єр-ліги "Динамо" перемогло "Минай" вдома з рахунком 2:0 завдяки голам Царенка та Ваната.