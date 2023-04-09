Луческу може лягти під ніж: тренер Динамо не збирається йти
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Румунський фахівець має проблеми зі здоров’ям
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу, який потрапив до списку найкращих тренерів в історії футболу серед тих, хто не вигравав Лігу чемпіонів, заявив, що не має наміру йти, хоча йому може знадобитися операція.
В коментарі Orange Sport румунський фахівець зізнався, що в нього розвинувся артроз кульшового суглоба внаслідок тривалих поїздок в автобусі, коли клуб виступав у єврокубках. За його словами, на той час він працював 7-8 годин.
Наставник "Динамо" зазначив, що поки зможе — працюватиме, але в іншому випадку йому доведеться перенести хірургічне втручання.
"Якщо я можу зробити цю операцію тут і залишитися, то залишусь із командою. Не збираюся йти з футболу", — зізнався Луческу.
У жовтні 2022 року з’явилася інформація, що румунський фахівець повідомив лідерів "Динамо", що йде, але через тиждень передумав.
Напередодні у 20-му турі української Прем’єр-ліги "Динамо" перемогло "Минай" вдома з рахунком 2:0 завдяки голам Царенка та Ваната.