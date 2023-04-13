Чемпіонат України з футболу, 21 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Тур триватиме три дні і завершиться на Великдень
У п’ятницю, 14 квітня, матчем "Минай" – "Кривбас" стартує 21 тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Раніше головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розвіяв чутки про свій вихід з клубу.
З розкладом усіх матчів 21 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитися на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку туру зустрінуться "Зоря" та "Дніпро-1". Лідер першості "Шахтар" зіграє у неділю проти "Львова", а київське "Динамо" проведе зустріч із "Рухом".
Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 21 туру УПЛ
П’ятниця, 14 квітня
13:00. "Минай" – "Кривбас"
14.00. "Інгулець" – "Колос"
15:00. "Рух" – "Динамо"
Субота, 15 квітня
13:00. "Металіст" – "Верес"
15:00. "Зоря" – "Дніпро-1"
15:00. "Металіст 1925" – "Олександрія"
Неділя, 16 квітня
14.00. "Шахтар" – "Львів"
15:00. "Чорноморець" – "Ворскла"
З результатами та відеооглядами матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.
Нагадаємо, у Першій лізі футболіст штовхнув дівчину-арбітра. У результаті гравця спочатку звільнив клуб, а потім його дискваліфікували на пів року.