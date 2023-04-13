Чемпіонат України з футболу, 21 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Тур триватиме три дні і завершиться на Великдень

У п’ятницю, 14 квітня, матчем "Минай" – "Кривбас" стартує 21 тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Раніше головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розвіяв чутки про свій вихід з клубу.

З розкладом усіх матчів 21 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитися на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку туру зустрінуться "Зоря" та "Дніпро-1". Лідер першості "Шахтар" зіграє у неділю проти "Львова", а київське "Динамо" проведе зустріч із "Рухом".

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 21 туру УПЛ

П’ятниця, 14 квітня

13:00. "Минай" – "Кривбас"

14.00. "Інгулець" – "Колос"

15:00. "Рух" – "Динамо"

Субота, 15 квітня

13:00. "Металіст" – "Верес"

15:00. "Зоря" – "Дніпро-1"

15:00. "Металіст 1925" – "Олександрія"

Неділя, 16 квітня

14.00. "Шахтар" – "Львів"

15:00. "Чорноморець" – "Ворскла"

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 20 туру

З результатами та відеооглядами матчів 20-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, у Першій лізі футболіст штовхнув дівчину-арбітра. У результаті гравця спочатку звільнив клуб, а потім його дискваліфікували на пів року.