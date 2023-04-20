Чемпіонат України з футболу, 22 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У 22-му турі зустрінуться київське "Динамо" та донецький "Шахтар"

У п’ятницю, 21 квітня, матчем "Колос" — "Зоря" стартує 22-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. У минулому турі головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб потрапив у скандал, накричавши на суддю.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку туру зустрінуться "Динамо" та "Шахтар".

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 22 туру УПЛ

21 квітня, п’ятниця

15:00 "Колос" — "Зоря" — setantasports.com, YouTube

22 квітня, субота

13:00 "Ворскла" — "Металіст" — setantasports.com

15:00 "Верес" — "Минай" — setantasports.com

17:00 "Динамо" — "Шахтар" — 2+2, YouTube

23 квітня, неділя

13:00 "Львів" — "Металіст 1925" — setantasports.com, Setanta Sports Ukraine +

15:00 "Кривбас" — "Чорноморець" — setantasports.com, Setanta Sports Ukraine+, YouTube

24 квітня, понеділок

13:00 "Дніпро-1" — "Рух" — "Уніан ТВ", YouTube

15:00 "Олександрія" — "Інгулець" — setantasports.com, Setanta Sports Ukraine +

Турнірна таблиця УПЛ за підсумками 21 туру

З результатами та відеооглядами матчів 21-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше повідомлялося, що гравець "Шахтаря" отримав тяжку травму.