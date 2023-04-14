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"Війна йде, б***ь". Зірковий український тренер нецензурно атакував арбітра після матчу

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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Вернидуб був вилучений з поля за свою поведінку Новина оновлена 14 квітня 2023, 19:08
Вернидуб був вилучений з поля за свою поведінку. Фото facebook.com/fckryvbas

Фахівець не дотримав емоцій

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб дозволив собі грубу лайку щодо арбітра матчу Дениса Шурмана після поразки його команди від "Минаю" в українській Прем’єр-лізі.

Відео інциденту опублікувала Setanta Sports у Telegram. Керманич криворізькій команди був різко незадоволений суддівством поєдинку.

"Ви просто знущаєтеся, у вас совісті немає. Війна йде, б***ь. Ти сховався, сидиш, с**а, в засідці і знущаєшся ще з людей. Так не роблять", — обурився Вернидуб.

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За це керманич "Кривбасу" отримав попередження та вилучення з поля. Як повідомляє журналіст Ігор Семіон у Telegram, арбітр був змушений йти в підтрибунне приміщення в супроводі охоронців.

Наголошується, що криворіжцям не сподобалися деякі жовті картки. Також вони вважають, що Шурман не призначив пенальті в епізоді з падінням Артура Микитишина в штрафному майданчику "Миная".

Раніше повідомлялося, що Вернідуб досі поєднує військову службу та тренерську діяльність.

На початку року престижний журнал World Soccer назвав спеціаліста "Людиною 2022 року" серед усіх тренерів світу.

Теги:
#Футбол #ФК Кривбас #Юрій Вернидуб #УПЛ #Арбітр #Лайка #ФК Минай