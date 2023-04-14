Фахівець не дотримав емоцій

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб дозволив собі грубу лайку щодо арбітра матчу Дениса Шурмана після поразки його команди від "Минаю" в українській Прем’єр-лізі.

Відео інциденту опублікувала Setanta Sports у Telegram. Керманич криворізькій команди був різко незадоволений суддівством поєдинку.

"Ви просто знущаєтеся, у вас совісті немає. Війна йде, б***ь. Ти сховався, сидиш, с**а, в засідці і знущаєшся ще з людей. Так не роблять", — обурився Вернидуб.

"Мінай" — "Кривбас". Відео голів та огляд матчу

За це керманич "Кривбасу" отримав попередження та вилучення з поля. Як повідомляє журналіст Ігор Семіон у Telegram, арбітр був змушений йти в підтрибунне приміщення в супроводі охоронців.

Наголошується, що криворіжцям не сподобалися деякі жовті картки. Також вони вважають, що Шурман не призначив пенальті в епізоді з падінням Артура Микитишина в штрафному майданчику "Миная".

Раніше повідомлялося, що Вернідуб досі поєднує військову службу та тренерську діяльність.

На початку року престижний журнал World Soccer назвав спеціаліста "Людиною 2022 року" серед усіх тренерів світу.