Тренер клубу УПЛ патрулює Київ: "Я виконую далеко не тренерські обов’язки"

Юрій Вернидуб продовжує служити у ЗСУ

У січні головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб отримав почесну нагороду від журналу World Soccer. Видання назвало Юрія Миколайовича "Людиною 2022 року" серед футбольних тренерів світу!

Видання оцінило вчинок Вернидуба, який після повномасштабного військового вторгнення росії повернувся до України і одразу вступив до лав ЗСУ.

Юрій Миколайович досі поєднує службу та тренерську діяльність.

"Я, як і раніше, є військовослужбовцем ЗСУ, тому в разі потреби виконую вже далеко не тренерські обов’язки. Минулого року мене перевели в роту охорони, тому, якщо не вдаватися в подробиці, періодично мені потрібно патрулювати Київ і супроводжувати вантажі з гуманітарною допомогою" , – цитує Вернидуба "Трибуна Білорусь".

Нагадаємо, у чемпіонаті України після першого кола "Кривбас" посідає восьме місце.

До речі, нещодавно ЗСУ на Донбасі ліквідували чергового футболіста-окупанта. Спортсмен поплатився за те, що прийшов зі зброєю до іншої країни.

Раніше ми писали, внаслідок землетрусу в Туреччині загинув відомий футболіст Крістіан Атсу.