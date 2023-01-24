Випередив Моурінью: український тренер отримав престижну нагороду

Юрія Вернидуба визнали "Людиною року"

Головний тренер криворізького "Кривбасу" Юрій Вернидуб отримав почесну нагороду від найпрестижнішого журналу World Soccer. Видання назвало Юрія Миколайовича "Людиною 2022 року" серед футбольних тренерів світу!

За повідомленням пресслужби "Кривбасу", World Soccer оцінив вчинок Юрія Вернидуба, коли він залишив свій попередній клуб "Шериф" (Молдова) через повномасштабне воєнне вторгнення росії. З Тирасполя Вернидуб повернувся до України і одразу вступив до лав ЗСУ.

До речі, серед претендентів на нагороду були також головний тренер "Роми" Жозе Моурінью та наставник збірної Марокко Валід Реграгі.

Нагадаємо, що український тренер Олег Старинський отримав престижну нагороду за підсумками чемпіонату Камбоджі. Старинського визнали тренером року. Раніше тренер "Динамо" Луческу зізнався, що досі зберігає футболку Пеле.

До речі, харківський "Металіст" оголосив, що у клубі працюватиме ексгравець "Реала". Він увійшов до тренерського штабу команди.