Опередил Моуринью: украинский тренер получил престижную награду

Юрия Вернидуба признали "Человеком года"

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб получил почетную награду от престижного журнала World Soccer. Издание назвало Юрия Николаевича "Человеком 2022 года" среди футбольных тренеров мира!

По сообщению пресс-службы "Кривбаса", World Soccer оценил поступок Юрия Вернидуба, когда он покинул свой предыдущий клуб "Шериф" (Молдова) из-за полномасштабного военного вторжения россии. Из Тирасполя Вернидуб вернулся в Украину и сразу вступил в ряды ВСУ.

Кстати, среди претендентов на награду были также главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью и наставник сборной Марокко Валид Реграги.

Напомним, что украинский тренер Олег Старинский получил престижную награду по итогам чемпионата Камбоджи. Старинского признали тренером года. Ранее тренер "Динамо" Луческу признался, что до сих пор хранит футболку Пеле.

Кстати, харьковский "Металлист" объявил, что в клубе будет работать экс-игрок "Реала". Он вошел в тренерский штаб команды.