Украинец признан тренером года в Камбодже: что он там делает

Олег Старинский выиграл три трофея за сезон

Украинский тренер клуба "Пномпень Кроун" Олег Старинский получил престижную награду по итогам чемпионата Камбоджи. Старинского признали тренером года. Ранее тренер "Динамо" Луческу признался, что до сих пор хранит футболку Пеле.

Как пишет UA-football, в Азии всех поразили лидерские качества 37-летнего украинца, сумевшего ликвидировать отставание в 18 очков в ходе чемпионата. По итогам сезона "Пномпень Кроун" и "Висакха" набрали одинаковое количество очков (52), но благодаря лучшим результатам в очных поединках титул завоевал клуб Старинского.

Надо сказать, что "Пномпень Кроун" стал чемпионом страны во второй раз подряд. Кроме того, клуб выиграл Суперкубок Камбоджи и Кубок лиги.

Напомним, что сейчас самая топовая новость — переход Криштиану Роналду в "Аль-Наср". На презентации футболист попал в скандал, он перепутал Саудовскую Аравия с ЮАР. Кстати, в СМИ появилась информация о том, что в соглашении португальца с аравийцами есть пункт, согласно которому Роналду может перейти в английский "Ньюкасл", если этот клуб попадет в топ-4 чемпионата Англии по итогам сезона 2022/2023.