Українця визнано тренером року в Камбоджі: що він там робить

Олег Старинський виграв три трофеї за сезон

Український тренер клубу "Пномпень Кроун" Олег Старинський отримав найпрестижнішу нагороду за підсумками чемпіонату Камбоджі. Старинського визнали тренером року. Раніше тренер "Динамо" Луческу зізнався, що досі зберігає футболку Пеле.

Як пише UA-football, в Азії всіх вразили лідерські якості 37-річного українця, який зумів ліквідувати відставання у 18 очок під час чемпіонату. За підсумками сезону "Пномпень Кроун" та "Вісакха" набрали однакову кількість очок (52), але завдяки кращим результатам у очних поєдинках титул завоював клуб Старинського.

Треба сказати, що "Пномпень Кроун" став чемпіоном країни вдруге поспіль. Крім того, клуб виграв Суперкубок Камбоджі та Кубок ліги.

Нагадаємо, що зараз найтоповіша новина — перехід Кріштіану Роналду в "Аль-Наср". На презентації футболіст потрапив у скандал, він переплутав Саудівську Аравію з ПАР. До речі, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що в угоді португальця з аравійцями є пункт, згідно з яким Роналду може перейти до англійського "Ньюкаслу", якщо цей клуб потрапить до топ-4 чемпіонату Англії за підсумками сезону 2022/2023.