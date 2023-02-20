Тренер клуба УПЛ патрулирует Киев: "Я выполняю далеко не тренерские обязанности"

Юрий Вернидуб продолжает служить в ВСУ

В январе главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб получил почетную награду от журнала World Soccer. Издание назвало Юрия Николаевича "Человеком 2022 года" среди футбольных тренеров мира!

Издание оценил поступок Вернидуба, который после полномасштабного военного вторжения россии вернулся в Украину и сразу вступил в ряды ВСУ.

Юрий Николаевич до сих пор совмещает службу и тренерскую деятельность.

"Я по-прежнему являюсь военнослужащим ЗСУ, поэтому в случае необходимости выполняю уже далеко не тренерские обязанности. В прошлом году меня перевели в роту охраны, поэтому, если не вдаваться в подробности, периодически мне нужно патрулировать Киев и сопровождать грузы с гуманитарной помощью", – цитирует Вернидуба "Трибуна Беларусь".

Напомним, в чемпионате Украины после первого круга "Кривбасс" занимает восьмое место.

Кстати, недавно ВСУ на Донбассе ликвидировали очередного футболиста-оккупанта. Спортсмен поплатился за то, что пришел с оружием в другую страну.

Ранее мы писали, в результате землетрясения в Турции погиб известный футболист Кристиан Атсу.