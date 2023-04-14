"Война идет, б***ь". Звездный украинский тренер нецензурно атаковал арбитра после матча
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Специалист не сдержал эмоций
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб позволил себе грубую брань в отношении арбитра матча Дениса Шурмана после поражения его команды от "Миная" в украинской Премьер-лиге.
Видео инцидента опубликовала Setanta Sports в Telegram. Рулевой криворожской команды был резко недоволен судейством в поединке.
"Вы просто издеваетесь, у вас совести нет. Война идет, б***ь. Ты спрятался, сидишь, с**а, в засаде и издеваешься еще над людьми. Так не делают", — возмутился Вернидуб.
За это рулевой "Кривбасса" получил предупреждение и удаление с поля. Как сообщает журналист Игорь Семион в Telegram, арбитр был вынужден уходить в подтрибунное помещение в сопровождении охранников.
Отмечается, что криворожанам не понравились некоторые желтые карточки. Также они считают, что Шурман не назначил пенальти в эпизоде с падением Артура Микитишина в штрафной "Миная".
Ранее сообщалось, что Вернидуб до сих пор совмещает военную службу и тренерскую деятельность.
В начале года престижный журнал World Soccer назвал специалиста "Человеком 2022 года" среди всех тренеров мира.