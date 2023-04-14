Специалист не сдержал эмоций

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб позволил себе грубую брань в отношении арбитра матча Дениса Шурмана после поражения его команды от "Миная" в украинской Премьер-лиге.

Видео инцидента опубликовала Setanta Sports в Telegram. Рулевой криворожской команды был резко недоволен судейством в поединке.

"Вы просто издеваетесь, у вас совести нет. Война идет, б***ь. Ты спрятался, сидишь, с**а, в засаде и издеваешься еще над людьми. Так не делают", — возмутился Вернидуб.

"Минай" - "Кривбасс". Видео голов и обзор матча

За это рулевой "Кривбасса" получил предупреждение и удаление с поля. Как сообщает журналист Игорь Семион в Telegram, арбитр был вынужден уходить в подтрибунное помещение в сопровождении охранников.

Отмечается, что криворожанам не понравились некоторые желтые карточки. Также они считают, что Шурман не назначил пенальти в эпизоде с падением Артура Микитишина в штрафной "Миная".

Ранее сообщалось, что Вернидуб до сих пор совмещает военную службу и тренерскую деятельность.

В начале года престижный журнал World Soccer назвал специалиста "Человеком 2022 года" среди всех тренеров мира.