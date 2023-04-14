Драка звезд "Баварии" с разбитой губой: клуб объявил свое решение о последствиях

Один из игроков получил наказание

"Бавария" объявила о своем решении по поводу драки своих звездных футболистом Садио Мане и Лероя Сане после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", во время которой первый разбил второму губу.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, Мане выведен из состава команды на ее следующую игру против "Хоффенхайма" 15 апреля в чемпионате Германии. Сенегальский нападающий также заплатит штраф.

"Манчестер Сити" - "Бавария". Видео голов и обзор матча

По информации авторитетного журналиста Флориана Плеттенберга, в следующем сезоне форвард вряд ли будет играть за мюнхенскую команду, чьи боссы не могут принять инцидент.

По данным СМИ, между игроками произошла ссора прямо на поле, а после поединка Мане пожаловался на то, в какой манере Сане общался с ним во время матча, после чего первый неожиданно набросился на одноклубника и ударил в губы.

В первом игре четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" разбил "Баварию" со счетом 3:0. Ответный поединок состоится на арене немецкого гранда в Мюнхене 19 апреля.

Ранее звездный футболист "Реала" Федерико Вальверде подстерег игрока "Вильярреала" на парковке после матча команд в чемпионате Испании и ударил того по лицу якобы за то, что тот "оскорбил его семью".