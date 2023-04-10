"Манчестер Сити" - "Бавария": онлайн-трансляция матча

Большая игра пройдет в Манчестере

Во вторник, 11 апреля, "Манчестер Сити" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с "Баварией". В параллельном поединке сойдутся "Бенфика" и "Интер".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи "Манчестер Сити" — "Бавария". Ответный матч пройдет в Мюнхене 19 апреля.

МС и "Бавария" являются главными фаворитами в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме того, обе команды претендуют на титул чемпиона в АПЛ и Бундеслиге соответственно. В своем последнем поединке Горожане расправились над "Саутгемптоном" (4:1), а "Красные" взяли реванш за обидное поражение в Кубке Германии у "Фрайбурга" (1:0).

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов, на успех Горожан можно сделать ставку с коэффициентом 1,80-1,82, ничья и победа "Баварии" менее вероятны — коэффициенты 3,90-4,00 и 4,00-4,30 соответственно. Аналитики оценивают вероятность победы хозяев в 53%, а триумф гостей в 23%.

Где смотреть игру

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo", начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

История противостояний

Команды встречались между собой 8 раз. Примечательно, что у МС и "Баварии" по четыре победы. В последний раз клубы сыграли в 2018 году на Международном Кубке чемпионов (победа МС — 3:2).

В прошлом раунде плей-офф "Бавария" без проблем прошла ПСЖ, а Сити поиздевалось над РБ "Лейпциг".