"Ман Сити" - "Бавария": где и когда смотреть суперматч Лиги чемпионов

Центральная дуэль 1/4 финала ЛЧ начнется в Манчестере

Во вторник, 11 апреля, "Манчестер Сити" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с "Баварией", которая накануне победила "Боруссию" Д в Дер Класикер. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Бавария".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок МС — "Бавария" состоится в Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов игры. Ответная игра между командами состоится 19 апреля. Добавим, что Красные накануне сменили главного тренера. Томас Тухель на тренерском мостике "Баварии" сменил Юлиана Нагельсмана.

Тухель уже успел провалиться в "Баварии". Накануне мюнхенцы вылетели из Кубка Германии, проиграв "Фрайбургу" (1:2).

Напомним, в 1/8 финала мюнхенцы прошли французский ПСЖ, а Горожане поиздевались над немецким РБ Лейпциг.

Ранее сообщалось, что МС разгромил "Ливерпуль" в центральном матче 29-го тура Английской премьер-лиги.