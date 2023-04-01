Все решил абсурдный гол: "Бавария" в Дер-Класикер победила "Боруссию" Д (видео)

Центральный матч второго круга Бундеслиги прошел под диктовку одной команды

В субботу, 1 апреля, состоялся центральный матч 26-го тура чемпионата Германии "Бавария" — "Боруссия" Дортмунд. Накануне мюнхенский клуб пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена", завершилась убедительной победой "Баварии" со счетом 4:2. Об этом сообщает пресс-служба Красных в Twitter.

Уже в первом тайме хозяева решили все вопросы касательно победителя встречи. На 13-й минуте центральный защитник "Баварии" Дайотшанкуль Упамекано сделал передачу со своей половины поля. Пас в итоге превратился в гол после абсурдной ошибки кипера Шмелей Грегора Кобеля, промахнувшегося по мячу, летевшего в сторону его ворот. Затем на протяжении 10 минут Томас Мюллер оформил дубль, похоронив интригу в этом противостоянии.

В начале второго тайма Кингсли Коман довел счет до унизительного. А под занавес встречи Эмре Джан забил гол престижа за гостей. "Боруссия" продолжала атаковать и забила свой второй гол в поединке — отличился Дониелл Мален.

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот успех вернул "Баварию" (55 очков) на первое место в турнирной таблице Бундеслиги, "Боруссия" Д (53) — вторая.

Напомним, дортмундцы не сумели преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив в 2-матчевом противостоянии лондонскому "Челси". А вот "Бавария" с легкостью прошла ПСЖ. В 1/4 финала мюнхенцы сыграют против "Манчестер Сити".