"Ман Сіті" — "Баварія": де і коли дивитись суперматч Ліги чемпіонів

Центральна дуель 1/4 фіналу ЛЧ розпочнеться у Манчестері

У вівторок, 11 квітня, "Манчестер Сіті" в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 зіграє з "Баварією", яка напередодні перемогла "Боруссію" Д у Дер Класікер. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Баварія".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок МС — "Баварія" відбудеться у Манчестері на стадіоні "Сіті оф Манчестер", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та найкращих моментів гри. Гра-відповідь між командами відбудеться 19 квітня. Додамо, що Червоні напередодні змінили головного тренера. Томас Тухель на тренерському містку "Баварії" змінив Юліана Нагельсмана.

Тухель уже встиг провалитися у "Баварії". Напередодні мюнхенці вилетіли з Кубка Німеччини, програвши "Фрайбурґу" (1:2).

Нагадаємо, в 1/8 фіналу мюнхенці пройшли французький ПСЖ, а городяни познущалися з німецького РБ Лейпцига.

Раніше повідомлялося, що МС розгромив "Ліверпуль" у центральному матчі 29-го туру Англійської прем’єр-ліги.