"Манчестер Сіті" — "Баварія": онлайн-трансляція матчу

Велика гра пройде в Манчестері

У вівторок, 11 квітня, "Манчестер Сіті" у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 зіграє з "Баварією". У паралельному поєдинку зійдуться "Бенфіка" та "Інтер".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі "Манчестер Сіті" — "Баварія". Матч-відповідь пройде в Мюнхені 19 квітня.

МС та "Баварія" є головними фаворитами у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Крім того, обидві команди претендують на титул чемпіона в АПЛ та Бундеслізі відповідно. У своєму останньому поєдинку Городяни розправилися над "Саутгемптоном" (4:1), а "Червоні" взяли реванш за образливу поразку у Кубку Німеччини у "Фрайбурга" (1:0).

Прогноз букмекерів

На думку фахівців, на успіх Городян можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,80-1,82, нічия та перемога "Баварії" менш ймовірні — коефіцієнти 3,90-4,00 та 4,00-4,30 відповідно. Аналітики оцінюють ймовірність перемоги господарів у 53%, а тріумф гостей у 23%.

Де дивитись гру

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo", початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Історія протистоянь

Команди зустрічалися між собою 8 разів. Примітно, що у МС та "Баварії" по чотири перемоги. Востаннє клуби зіграли у 2018 році на Міжнародному Кубку чемпіонів (перемога МС — 3:2).

У минулому раунді плей-офф "Баварія" без проблем пройшла ПСЖ, а Сіті познущалося з РБ "Лейпциг".