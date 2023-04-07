"Бенфіка" — "Інтер": де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів

Гра пройде в Лісабоні

У вівторок, 11 квітня, португальська "Бенфіка" та італійський "Інтер" проведуть перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. У паралельній грі зустрінуться "Ман Сіті" та "Баварія". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" — "Інтер".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перший матч 1/4 фіналу ЛЧ "Бенфіка" — "Інтер" пройде в Лісабоні (Португалія) на "Ештадіу ду Бенфіка", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. До речі, у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а також хайлайти зустрічі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про букмекерські розклади напередодні матчу "Бенфіка" — "Інтер". На думку фахівців, господарі зустрічі є невеликими фаворитами поєдинку.

Нагадаємо, "Бенфіка" у попередньому раунді єврокубка без проблем пройшла "Брюгге" Романа Яремчука. "Інтер", у свою чергу, вибив із турніру португальський "Порту". З усіма учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна ознайомитись у нас на сайті.