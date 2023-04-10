"Бенфіка" — "Інтер": онлайн-трансляція матчу

Перший матч у протистоянні пройде у Португалії

У вівторок, 11 квітня, "Бенфіка" у рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 зіграє з "Інтером". У паралельному поєдинку зійдуться "Ман Сіті" та "Баварія".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі "Бенфіка" — "Інтер". Матч-відповідь пройде в Мілані 19 квітня.

"Бенфіка" зараз на ходу, "Орли" блискуче виступають на внутрішній та міжнародній арені, а тому гостям з Італії буде важко на "Ештадіу ду Бенфіка" у Лісабоні. "Інтер", у свою чергу, знаходиться поза зоною Ліги чемпіонів у Серії А. В останньому матчі лісабонський колектив програв "Порту", а "Нерадзуррі" сенсаційно втратили очки у грі з "Салернітаною" (1:1).

Прогноз букмекерів

Аналітики пропонують зробити ставку на успіх "Бенфіки" з коефіцієнтом 2,15-2,22, нічия та тріумф "Нерадзурі" менш ймовірні — коефіцієнти 3,20-3,35 та 3,40-3,50 відповідно. Фахівці вважають, що господарі переможуть із ймовірністю 43%, а гості – з 28%.

Де дивитись гру

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом.

Історія протистоянь

"Інтер" та "Бенфіка" зіграли між собою чотири матчі, в яких італійці перемогли двічі, двічі було зафіксовано нічию. Востаннє команди зустрічалися між собою у 2008 році на Кубку Еусебіу.

Нагадаємо, "Бенфіка" у попередньому раунді ЛЧ без проблем пройшла "Брюгге" українця Романа Яремчука. "Інтер", у свою чергу, вибив із головного єврокубка португальський "Порту". З усіма учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можна ознайомитись у нас на сайті.