"Бенфика" - "Интер": онлайн-трансляция матча

Первый матч в противостоянии пройдет в Португалии

Во вторник, 11 апреля, "Бенфика" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с "Интером". В параллельном поединке сойдутся "Ман Сити" и "Бавария".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи "Бенфика" — "Интер". Ответный матч пройдет в Милане 19 апреля.

"Бенфика" сейчас на ходу, "Орлы" блестяще выступают на внутренней и международной арене, а потому гостям с Италии будет тяжело на "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне. "Интер", в свою очередь, находится вне зоны Лиги чемпионов в Серии А. В последнем матче лиссабонский коллектив проиграл "Порту", а "Нерадзурри" сенсационно потеряли очки в игре с "Салернитаной" (1:1).

Прогноз букмекеров

Аналитики предлагают сделать ставку на успех "Бенфики" с коэффициентом 2,15-2,22, ничья и триумф "Нерадзури" менее вероятны — коэффициенты 3,20-3,35 и 3,40-3,50 соответственно. Специалисты считают, что хозяева победят с вероятностью 43%, а гости — с 28%.

Где смотреть игру

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

История противостояний

"Интер" и "Бенфика" сыграли между собой четыре матча, в которых итальянцы победили дважды, дважды была зафиксирована ничья. В последний раз команды встречались между собой в 2008 году на Кубке Эйсебио.

Напомним, "Бенфика" в предыдущем раунде ЛЧ без проблем прошла "Брюгге" украинца Романа Яремчука. "Интер", в свою очередь, выбил из главного еврокубка португальский "Порту". Со всеми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов можно ознакомиться у нас на сайте.