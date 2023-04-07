"Бенфика" - "Интер": букмекеры оценили шансы команд

Команды сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов

Во вторник, 11 апреля, португальская "Бенфика" проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против итальянского "Интера". В параллельном матче встретятся "Ман Сити" и "Бавария". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" — "Интер".

Букмекеры в первом матче не стали выделять явного фаворита. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают сделать ставку на успех "Бенфики" с коэффициентом 2,15-2,22, ничья и триумф "Нерадзури" менее вероятны — коэффициенты 3,20-3,35 и 3,40-3,50 соответственно. Добавим, специалисты считают, что хозяева победят с вероятностью 43%, а гости — с 28%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Бенфика" — "Интер"

Favbet: (победа "Бенфики" 2,22 — ничья 3,35 — победа "Интера" 3,50)

William Hill: (2,15 — 3,20 — 3,50)

Bwin: (2,15 — 3,30 — 3,40)

Первый матч 1/4 финала ЛЧ "Бенфика" — "Интер" состоится в Лиссабоне, ответная игра пройдет 19 апреля в Милане.

Напомним, "Бенфика" в 1/8 финала прошла "Брюгге" Романа Яремчука. "Интер", в свою очередь, выбил из турнира "Порту".