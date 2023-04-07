Укр

"Бенфика" - "Интер": букмекеры оценили шансы команд

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Тренировка Интера Новость обновлена 07 апреля 2023, 15:48
Тренировка Интера. Фото twitter.com/Inter_en

Команды сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов

Во вторник, 11 апреля, португальская "Бенфика" проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против итальянского "Интера". В параллельном матче встретятся "Ман Сити" и "Бавария". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" — "Интер".

Букмекеры в первом матче не стали выделять явного фаворита. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают сделать ставку на успех "Бенфики" с коэффициентом 2,15-2,22, ничья и триумф "Нерадзури" менее вероятны — коэффициенты 3,20-3,35 и 3,40-3,50 соответственно. Добавим, специалисты считают, что хозяева победят с вероятностью 43%, а гости — с 28%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Бенфика" — "Интер"

  • Favbet: (победа "Бенфики" 2,22 — ничья 3,35 — победа "Интера" 3,50)
  • William Hill: (2,15 — 3,20 — 3,50)
  • Bwin: (2,15 — 3,30 — 3,40)

Первый матч 1/4 финала ЛЧ "Бенфика" — "Интер" состоится в Лиссабоне, ответная игра пройдет 19 апреля в Милане.

Напомним, "Бенфика" в 1/8 финала прошла "Брюгге" Романа Яремчука. "Интер", в свою очередь, выбил из турнира "Порту".

Теги:
#Футбол #ФК Интер (Милан) #Лига Чемпионов #ФК Бенфика