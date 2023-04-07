"Бенфіка" – "Інтер": букмекери оцінили шанси команд

Команди зіграють у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 квітня, португальська "Бенфіка" проведе перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти італійського "Інтера". У паралельному матчі зустрінуться "Ман Сіті" та "Баварія". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Бенфіка" — "Інтер".

Букмекери у першому матчі не стали виділяти явного фаворита. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики пропонують зробити ставку на успіх "Бенфіки" з коефіцієнтом 215-2,22, нічия та тріумф "Нерадзурі" менш ймовірні — коефіцієнти 3,20-3,35 та 3,40-3,50 відповідно. Додамо, фахівці вважають, що господарі переможуть із ймовірністю 43%, а гості – з 28%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Бенфіка" — "Інтер"

Favbet: (перемога "Бенфіки" 2,22 — нічия 3,35 — перемога "Інтера" 3,50)

William Hill: (2,15 — 3,20 — 3,50)

Bwin: (2,15 — 3,30 — 3,40)

Перший матч 1/4 фіналу ЛЧ "Бенфіка" — "Інтер" відбудеться в Лісабоні, гра-відповідь пройде 19 квітня в Мілані.

Нагадаємо, "Бенфіка" в 1/8 фіналу пройшла "Брюгге" Романа Яремчука. "Інтер", у свою чергу, вибив із турніру "Порту".