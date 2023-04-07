"Бенфика" - "Интер": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Игра пройдет в Лиссабоне

Во вторник, 11 апреля, португальская "Бенфика" и итальянский "Интер" проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В параллельной игре встретятся "Ман Сити" и "Бавария". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" — "Интер".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первый матч 1/4 финала ЛЧ "Бенфика" — "Интер" пройдет в Лиссабоне (Португалия) на "Эштадиу ду Бенфика", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. К слову, у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча "Бенфика" — "Интер". По мнению специалистов, хозяева встречи являются небольшими фаворитами поединка.

Напомним, "Бенфика" в предыдущем раунде еврокубка без проблем прошла "Брюгге" Романа Яремчука. "Интер", в свою очередь, выбил из турнира португальский "Порту". Со всеми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов можно ознакомиться у нас на сайте.