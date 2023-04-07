"Ман Сіті" — "Баварія": названо фаворита суперматчу Ліги чемпіонів

Букмекери ставлять на англійський клуб

У вівторок, 11 квітня, у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбудеться суперматч "Манчестер Сіті" — "Баварія". До речі, нещодавно мюнхенці перемогли "Борусію" Д у німецькому "Ель-Класіко" завдяки безглуздому автоголу. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Баварія".

На думку букмекерів, англійський клуб є беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На успіх Городян можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,80-1,82, нічия та перемога "Баварії" менш ймовірні — коефіцієнти 3,90-4,00 та 4,00-4,30 відповідно. Favbet оцінює ймовірність перемоги господарів у 53%, а тріумф гостей у 23%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Ман Сіті" — "Баварія"

Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,82 — нічия 4,00 — перемога "Баварії" 4,30)

William Hill: (1,80 — 3,90 — 4,00)

Bwin: (1,80 — 3,90 — 4,00)

Перша гра 1/4 фіналу ЛЧ "Манчестер Сіті" — "Баварія" пройде в Англії. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися зустріч у прямому ефірі.

Нагадаємо, напередодні МС розгромив "Ліверпуль" у центральному матчі 29 туру чемпіонату Англії.