Все вирішив абсурдний гол: "Баварія" у Дер-Класікер перемогла "Боруссію" Д (відео)

Центральний матч другого кола Бундесліги пройшов під диктування однієї команди

У суботу, 1 квітня, відбувся центральний матч 26-го туру чемпіонату Німеччини "Баварія" — "Боруссія" Дортмунд. Напередодні мюнхенський клуб пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Зустріч, що проходила у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена", завершилася переконливою перемогою "Баварії" з рахунком 4:2. Про це повідомляє пресслужба Червоних у Twitter.

Вже у першому таймі господарі вирішили всі питання щодо переможця зустрічі. На 13-й хвилині центральний захисник "Баварії" Дайотшанкуль Упамекано зробив передачу зі своєї половини поля. Пас у результаті перетворився на гол після абсурдної помилки кіпера Джмелів Грегора Кобеля, який промахнувся по м’ячу, що летів у бік його воріт. Потім упродовж 10 хвилин Томас Мюллер оформив дубль, поховавши інтригу у цьому протистоянні.

На початку другого тайму Кінгслі Коман довів рахунок до принизливого. А під завісу зустрічі Емре Джан забив гол престижу за гостей. "Борусія" продовжувала атакувати і забила свій другий гол у поєдинку — відзначився Доніелл Мален.

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Цей успіх повернув "Баварію" (55 очок) на перше місце у турнірній таблиці Бундесліги, "Боруссія" Д (53) — друга.

Нагадаємо, дортмундці не зуміли подолати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у 2-матчевому протистоянні лондонському "Челсі". А от "Баварія" легко пройшла ПСЖ. У 1/4 фіналу мюнхенці зіграють проти "Манчестер Сіті".