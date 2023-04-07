"Ман Сити" — "Бавария": назван фаворит суперматча Лиги чемпионов

Букмекеры ставят на английский клуб

Во вторник, 11 апреля, в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 состоится суперматч "Манчестер Сити" — "Бавария". К слову, недавно мюнхенцы победили "Боруссию" Д в немецком "Эль-Класико" благодаря нелепому автоголу. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Бавария".

По мнению букмекеров английский клуб является безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet.

На успех Горожан можно сделать ставку с коэффициентом 1,80-1,82, ничья и победа "Баварии" менее вероятны — коэффициенты 3,90-4,00 и 4,00-4,30 соответственно. Favbet оценивает вероятность победы хозяев в 53%, а триумф гостей в 23%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Ман Сити" — "Бавария"

Favbet: (победа "Ман Сити" 1,82 — ничья 4,00 — победа "Баварии" 4,30)

William Hill: (1,80 — 3,90 — 4,00)

Bwin: (1,80 — 3,90 — 4,00)

Первая игра 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" — "Бавария" пройдет в Англии. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть встречу в прямом эфире.

Напомним, накануне МС разгромил "Ливерпуль" в центральном матче 29-го тура чемпионата Англии.