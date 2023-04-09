Скандал в Испании: звезда "Реала" подстерег на парковке соперника и ударил его по лицу

Игроку королевского клуба грозит наказание

В субботу, 9 апреля, после поражения от "Вильярреала" звездный футболист "Реала" Федерико Вальверде устроил стычку с игроком соперника Алексом Баэной на парковке. Примечательно, что за несколько дней до этого королевский клуб разгромил на выезде "Барселону" и вышел в финал Кубка Испании.

Как сообщает Marca, полузащитник мадридцев ударил того по лицу за то, что тот "оскорбил его семью". Окружение уругвайца утверждает, что решиться на насилие его заставил "очень серьезный мотив".

Отмечается, что после ссоры между двумя игроками Вальверде ждал Баэну в зоне для парковки автобуса команды гостей. Возникла небольшая потасовка, которая переросла в драку.

По информации издания, футболист "Вильярреала" собирается обратиться в полицию, чтобы заявить об агрессии, которой он подвергся, а все доказательства находятся у команды.

"Реал" - "Вильярреал". Видео голов и обзор матча

Неназванный представитель Вальверде признал Marca факт насилия, но объяснил, что все началось с прошлого матча клубов в Кубке Испании. Тогда Баэна ударил того ногой и якобы сказал ему: "Теперь плачь, что твой сын не родится", имея в виду то, что его беременная жена Мина Бонино была близка к потере их второго ребенка, чего в итоге не случилось.

В окружении игрока "Реала" подчеркнули, что эпизод был бы исчерпан, но в отчетном матче футболист "Вильярреала" якобы вновь сказал ему подобное, и оппонент вспылил, после чего решил дождаться его на парковке, чтобы сказать, чтобы тот "не лез в его семью".

Лицо Баэны после удара от Вальверде

На своем странице в Instagram Баэна написал, что "очень огорчен агрессией", которой он подвергся после матча, а также отверг то, что говорил слова, которые ему приписывают.

Накануне "Реал" проиграл "Вильярреалу" дома в 28-м туре испанской Ла Лиги со счетом 2:3, выигрывая 1:0 и 2:1 по ходу игры.

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