"Реал" - "Челси": где и когда смотреть суперматч Лиги чемпионов

Первая игра между командами пройдет в Испании

В среду, 12 апреля, состоится первый четвертьфинальный матч "Реал" — "Челси". Накануне Сливочные добыли впечатляющую победу в "Эль-Класико", разгромив "Барселону" в гостях со счетом 4:0. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Челси".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первая игра между мадридцами и лондонцами пройдет в столице Испании на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте оперативно будут доступны для просмотра видео голов, а также лучшие моменты поединка.

Отметим, у "Челси" колоссальные проблемы в текущем сезоне. Клуб даже сменил тренера, и на матч с "Реалом" Синих выведет легенда лондонцев Фрэнк Лэмпард. А вот "Реал" сейчас на ходу. Команда Карло Анчелотти претендует на победу в ЛЧ, а также в Кубке короля.

В параллельном поединке встретятся "Милан" и "Наполи". Со всеми участниками 1/4 финала и потенциальными полуфинальными парами можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, "Реал" в 1/8 финала ЛЧ прошел английский "Ливерпуль", а "Челси" — немецкую "Боруссию" Д.