"Реал" — "Челсі": де і коли дивитись суперматч Ліги чемпіонів

Перша гра між командами пройде в Іспанії

У середу, 12 квітня, відбудеться перший чвертьфінальний матч "Реал" — "Челсі". Напередодні Вершкові здобули дивовижну перемогу в "Ель-Класіко", розгромивши "Барселону" в гостях із рахунком 4:0. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Челсі".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перша гра між мадридцями та лондонцями пройде у столиці Іспанії на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті оперативно будуть доступні для перегляду відео голів, а також найкращі моменти поєдинку.

Зазначимо, у "Челсі" колосальні проблеми в цьому сезоні. Клуб навіть змінив тренера, і на матч із "Реалом" Синіх виведе легенда лондонців Френк Лемпард. А ось "Реал" зараз на ходу. Команда Карло Анчелотті претендує на перемогу у ЛЧ, а також у Кубку короля.

У паралельному поєдинку зустрінуться "Мілан" та "Наполі". З усіма учасниками 1/4 фіналу та потенційними півфінальними парами можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, "Реал" у 1/8 фіналу ЛЧ пройшов англійський "Ліверпуль", а "Челсі" — німецьку "Боруссію" Д.